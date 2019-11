Inter, Conte sbotta: “Quanti errori sul mercato. Gli altri hanno infortuni e non se ne accorgono, noi sì”

Conte attacca la società dopo la sconfitta a Dortmund. L’Inter in Champions League ha sprecato due gol di vantaggio in Germania per poi uscire con un 3-2 che complica la qualificazione. Un flop che non ha fatto piacere all’allenatore nerazzurro, che come già successo dopo il pareggio a San Siro contro il Parma, ha criticato aspramente l’operato del club, facendo riferimento alla situazione infortunati anche di altre squadre. Ecco le sue parole nel post partita.

CONTE A SKY

Noi più che lavorare non possiamo fare, io mi sono scocciato e che venga un dirigente per dire qualche altra cosa. Qui si è programmato all’inizio, si poteva programmare molto meglio. Dobbiamo cercare di migliorare, tramite il lavoro possiamo mettere in difficoltà chiunque. Non è una questione di società, qua le cose si fanno sempre insieme. Sono stati fatti degli errori importanti, non possiamo fare campionato e Champions League in queste condizioni e arrivare tirati.

Tackle è il programma di Nsl Radio Tv che dà una scossa alle vostre giornate. In onda nell’edizione della mattina dalle 9.30 e in quella del pomeriggio dalle 14. Si parla di calcio e di AS Roma con ospiti e conduttori di primo livello. Carlo Zampa, Angelo Di Livio, Roberto Infascelli, Patrick Vom Bruck, Fabio Petruzzi, Matteo Mazzocchi, Noemi Pierini e Erika Menghi vi terranno compagnia con competenza e passione. Vi aspettiamo – Contenuto sponsorizzato

CONTE A MEDIASET

La società faccia le sue riflessioni. Abbiamo sbagliato tutti ad iniziare la stagione. Anche gli altri perdono giocatori, noi siamo in emergenza con tre giocatori infortunati: Asamoah, D’Ambrosio e Gagliardini. Anche gli altri hanno infortuni e nessuno se ne accorge, noi invece ce ne accorgiamo.