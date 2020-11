Inter, Brozovic nuovamente positivo al coronavirus

L’interista Marcelo Brozovic è nuovamente positivo al coronavirus. Lo fa sapere la società nerazzurra: “Inter comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo quello negativo del giorno precedente. Il giocatore, sempre escluso dal gruppo squadra, non sarà a disposizione per Sassuolo-Inter“. Il croato, che aveva già saltato Torino e Real Madrid per l’esito positivo del tampone svolto durante l’ultimo ritiro con la Nazionale serba, pareva ormai recuperato – almeno per la panchina – per Sassuolo-Inter, il match che tra qualche ora aprirà la nona giornata di campionato.