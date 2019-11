L’Inter vince e convince dopo 45 minuti contro il Torino, ma perde uno dei suoi uomini migliori per infortunio. Nicolò Barella è uscito per un forte dolore al ginocchio destro, arrivato dopo una torsione innaturale. A bordocampo, mentre usciva accompagnato dai medici, ha detto: “Ho sentito crac”. A primo impatto non sembrerebbe un problema lieve. Una preoccupazione in più per Antonio Conte, che la prossima settimana sfiderà la Roma a San Siro.