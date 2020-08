Inter avanti in Europa League: 2-0 al Getafe. Ai quarti anche il Manchester United

Il mercoledì di Europa League si conclude con il passaggio del turno di Inter e Manchester United. I nerazzurri di Antonio Conte battono 2-0 il Getafe grazie ai gol di Lukaku (33′) ed Eriksen (82′), ma gli spagnoli recriminano per il rigore calciato fuori da Molina al 76′. Passaggio ai quarti meno complicato per i Red Devils, che all’andata avevano strapazzato il Lask per 5-0: a Old Trafford è 2-1, con Lingard e Martial che rispondono all’iniziale vantaggio di Wiesinger. L’Inter affronterà la vincente di Bayer Leverkusen-Rangers, mentre il Manchester sfiderà il Copenhagen.