Insigne: “Con Gattuso ci siamo messi in corsa. Oggi una grande partita”

Il Napoli vince e raggiunge la Roma al quinto posto. A fine partita ha parlato Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole.

INSIGNE A SKY SPORT

“Abbiamo fatto una grande gara e ci voleva dopo Bergamo. Dobbiamo continuare su questi livelli”.

Ti sei mai chiesto se fosse arrivato prima Gattuso come sarebbe andata la stagione?

No, sappiamo che all’inizio non abbiamo fatto il massimo. Da quando è arrivato il mister ci siamo rimessi in corsa. Il prossimo anno dobbiamo ripartire da zero e fare un grande campionato.

Quanto ti ha cambiato Gattuso?

Io sono abituato a giocare così. Al di là del modulo il mister mi ha dato la massima fiducia e mi fa sentire importante.