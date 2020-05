Inghilterra, il 17 giugno ricomincerà la Premier League

Dopo la Bundesliga a breve ricomincerà anche la Premier League. Come riporta Sky Sport, anche il campionato inglese ha sciolto le sue riserve ed ha fissato con il 17 giugno la data per la ripartenza. Molto probabilmente in quel giorno si giocheranno due recuperi Aston Villa-Sheffield United e Manchester City-Arsenal, in modo da portare tutte le squadre a quota 29 partite disputate. Il primo turno completo, il 30°, si disputerà nel week-end successivo, aperto da un anticipo, venerdì 19. Tra le gare in calendario spicca subito il derby di Liverpool tra i Reds di Klopp e l’Everton.