Infortunio Marchizza, gli esami: trauma distorsivo al ginocchio sinistro

Il calciatore svolgerà altri controlli nei prossimi giorni per decidere il miglior percorso di recupero da seguire

Riccardo Marchizza, terzino dell'Empoli, si è sottoposto in giornata a degli esami per stabilire l'entità dell'infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo contro la Roma. Il calciatore ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e svolgerà altri controlli nei prossimi giorni per decidere il miglior percorso di recupero da seguire. La sostituzione è arrivata al 42', nella caduta avvenuta in seguito ad un contrasto con Zaniolo il ginocchio è rimasto piantato sul terreno mentre il resto del corpo era in torsione. Al termine del match lo stesso 22 giallorosso (vittima anche lui di due terribili infortuni al ginocchio) gli ha fatto i migliori auguri così come la Roma, società in cui Marchizza è cresciuto, che si è affidata a Twitter per fare l'in bocca al lupo al calciatore: "Speriamo non sia nulla di grave. Forza Riccardo!".