Rottura del crociato e stagione finita. Il responso è durissimo ma il peggio si temeva già ieri sera. L'infortunio al ginocchio destro di Khvicha Kvaratskhelia è davvero serissimo. Il venticinquenne campione georgiano infortunatosi durante PSG-Barcellona, a seguito di uno scontro con Xavi Espart, dovrà operarsi al legamento crociato e starà fuori 9 mesi. Tornerà a disposizione di Luis Enrique la prossima stagione. Di conseguenza, ovviamente, non ci sarà nella gara di Champions tra Psg e Roma del 25 novembre.