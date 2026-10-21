Rottura del legamento crociato e stagione finita per il georgiano dopo lo scontro di ieri contro il Barcellona.

Redazione
WhatsApp Image 2026-08-27 at 21.01.44

Da Mou al PSG, Greenwood, Mbappé e Ancelotti jr: le avversarie della Roma in Champions

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

Rottura del crociato e stagione finita. Il responso è durissimo ma il peggio si temeva già ieri sera. L'infortunio al ginocchio destro di Khvicha Kvaratskhelia è davvero serissimo. Il venticinquenne campione georgiano infortunatosi durante PSG-Barcellona, a seguito di uno scontro con Xavi Espart, dovrà operarsi al legamento crociato e starà fuori 9 mesi. Tornerà a disposizione di Luis Enrique la prossima stagione. Di conseguenza, ovviamente, non ci sarà nella gara di Champions tra Psg e Roma del 25 novembre.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti