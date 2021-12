Infantino: “Mi auguro che l’Olimpico venga intitolato a Paolo Rossi”

Le parole del Presidente della fifa: "Spero che l'iniziativa abbia successo, Rossi se lo merita, quello che ha fatto per il calcio è indimenticabile per l'Italia e il mondo intero"

Gianni Infantino ha preso parte all'evento Global Summit di Zurigo insieme a 207 federazioni calcistiche. In conferenza stampa, il Presidente della Fifa ha parlato della possibilità di intitolare lo Stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi: "Spero che l'iniziativa abbia successo, Rossi se lo merita, quello che ha fatto per il calcio è indimenticabile per l'Italia e il mondo intero. Appoggio il progetto fino in fondo". Protagonista del mondiale 1982, l'ex attaccante è scomparso lo scorso dicembre lasciando sgomento tutto il mondo del calcio. La proposta di apporre il suo nome all'Olimpico è partita dal Presidente della FIGC Gravina ma non ha raccolto il consenso sperato.