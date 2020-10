Incubo Under 21, altri tre positivi dopo l’ultimo ciclo di tamponi

Non c’è pace per la Nazionale Under 21. I test effettuati a Tirrenia questa mattina hanno evidenziato altri tre casi di positività al Covid-19. In tutto tra le fila degli Azzurrini al momento ci sono otto casi di positività, di cui sette riguardano la rosa di calciatori: si teme la formazione di un vero e proprio cluster. Nessun giocatore della Roma era stato convocato dal c.t. Nicolato. A causa del coronavirus la nazionale Under 21 non aveva potuto disputare la gara contro l’Islanda in programma meno di una settimana fa.

Buone notizie invece arrivano dalla Serie A, in particolare dal focolaio in casa Genoa: Radovanovic, Perin e Marchetti sono negativi dopo l’ultimo ciclo di tamponi e potranno riprendere l’attività agonistica.