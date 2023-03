Inchiesta Prisma, rinviata l’udienza preliminare. Assente il legale di Dybala

Si è tenuta oggi presso il tribunale di Torino davanti al gup Marco Picco l’udienza preliminare del procedimento sulle presunte irregolarità nei bilanci 2019, 2020 e 2021 della Juventus. Dodici le persone indagate, tra cui gli ex vertici, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici, più il club bianconero come persona giuridica. Secondo quanto riportato dall'Ansa l'udienza si è chiusa con un rinvio al 10 maggio. La sessione dedicata alle richieste di costituzione di parte civile non ha visto la presenza degli avvocati di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. In base al materiale raccolto dagli inquirenti, entrambi i calciatori potrebbero rivendicare dalla società bianconera una parte degli stipendi arretrati, ma tutto lascia pensare che i due giocatori non intendano ricorrere alla giustizia penale.