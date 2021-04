Il Sassuolo batte 1-0 la Samp: decide Berardi. Ora è a -3 dalla Roma

I neroverdi di De Zerbi vincono l'anticipo del sabato sera con una rovesciata dell'attaccante

Quarta vittoria consecutiva per il Sassuolo, che nell'anticipo del sabato sera batte 1-0 in casa la Sampdoria di Ranieri: decide una bellissima rovesciata di Domenico Berardi al 69' dopo che nel primo tempo era stato annullato un gol a Traore e Jankto aveva colpito un palo. Con questi tre punti i neroverdi di De Zerbi si avvicinano alla Roma, ferma al settimo posto: ora è solo a tre punti. Chi arriva settima in campionato di qualificherebbe per la prima storica edizione della Conference League. I giallorossi sono impegnati domani alle 18 alla Sardegna Arena contro il Cagliari.