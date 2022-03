Il presidente Oyf mette in vendita il Vitesse: “Decisione che mi addolora molto”

Il numero uno del club olandese: "Decisione difficile nell’interesse del club, dei dipendenti, dei tifosi, degli sponsor e di tutte le altre parti interessate"

"Mi addolora molto dire addio al Vitesse, ma nella situazione attuale sto prendendo questa decisione difficile nell’interesse del club, dei dipendenti, dei tifosi, degli sponsor e di tutte le altre parti interessate. - dice Valeriy Oyf il presidente del club olandese, avversario della Roma in Conference League, come riporta una nota sul sito ufficiale del club - È stato un periodo speciale, durante il quale mi sono sempre sentito molto coinvolto nel club e mi sono goduto le grandi prestazioni. Il Vitesse è nel mio cuore e questo vale sempre per il club e i tifosi".