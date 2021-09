Il Napoli rimane a punteggio pieno: 4-0 all’Udinese

La squadra di Spalletti batte l'undici di Gotti e sale in solitaria in vetta alla classifica

Nel posticipo del Monday night della quarta giornata di Serie A il Napoli conquista i tre punti in trasferta contro l'Udinese. La formazione di Spalletti è l'unica squadra a rimanere a punteggio pieno, issandosi in solitaria in vetta alla classifica dopo il 4-0 alla squadra di Gotti. I friulani non partono male e creano più di qualche problema ai partenopei grazie alle sgasate di Deulofeu e Pereyra, gli azzurri però restano compatti evitando il peggio. Il primo gol del match arriva al 24' con Osimhen che sulla linea di porta anticipa Samir dopo il pallonetto di Insigne. Il Napoli macina gioco e dopo il palo di Fabian Ruiz trova anche il raddoppio con Rrahmani che di testa spinge il pallone in rete dopo uno schema da calcio piazzato. Nella ripresa la squadra di Spalletti continua ad avere in mano il pallino del gioco, chiudendo definitivamente i conti prima con il gol di Koulibaly che al 52' buca Silvestri, poi con il neo entrato Lozano che con il destro a giro firma il poker finale per il Napoli.