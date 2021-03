Il Napoli non molla la zona Champions: 3-1 al Bologna con doppietta di Insigne

Il Napoli nel posticipo della 26esima giornata batte 3-1 il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona. Mattatore di serata Lorenzo Insigne, che centra una doppietta che riporta gli azzurri a tre punti dal quarto posto occupato dalla Roma. La squadra di Gattuso va in vantaggio all’8′ con il suo capitano, poi soffre tanto le iniziative del Bologna e ringrazia Ospina che a fine primo tempo si oppone a Palacio (a cui viene annullato anche un gol per fuorigioco). Nella ripresa i rossoblù partono ancora forte e arriva anche la seconda rete annullata a Palacio: Mihajlovic capisce di poter pareggiare e butta dentro Barrow per Sansone, ma pochi secondi dopo è Osimhen a fare 2-0. Soriano pesca il 2-1 al 73′, Mihajlovic fa altri due cambi e il copione si ripete: 3-1 del Napoli ancora con Insigne.