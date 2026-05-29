Non basta una rimonta incredibile del Catanzaro che vince 2-0 in trasferta pareggiando lo svantaggio dell'andata: il Monza torna in Serie A a distanza di un anno. I brianzoli sono la terza squadra promossa dopo Venezia e Frosinone. I padroni di casa giocano una gara da dimenticare e vanno addirittura sotto di due gol (reti di Jack e Frosinini) tra primo e secondo tempo, ma vincono i Playoff di Serie B solo grazie al miglior piazzamento in classifica (76 punti rispetto ai 59 del Catanzaro in 38 partite). La squadra di Bianco soffre tantissimo contro i ragazzi di Aquilani nonostante la gara casalinga e il vantaggio dell'andata. Nel finale piovono ammonizioni ed espulsioni soprattutto tra le panchine, ma il Monza resiste nel recupero e porta a casa la promozione.