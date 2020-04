Il Ministro Spadafora ha convocato in videoconferenza il calcio italiano alle 12 di mercoledì

Il calcio italiano si sta iniziando a preparare per riavviare il motore. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora infatti ha fissato un incontro in videoconferenza con la FIGC, Presidenti Lega Serie A, Serie B, Lega Pro, Presidente Associazione Calciatori, Presidente Associazione Arbitri, Presidente Federazione Medici Sportivi e una delegazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla FIGC per un confronto sul protocollo medico sanitario per l’eventuale riavvio degli allenamenti e delle competizioni calcistiche. L’incontro si terrà mercoledì 22 aprile alle ore 12.00.