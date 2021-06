Il Foggia prepara il ritorno del Boemo: fissato incontro con Zeman

Il presidente Canonico pensa all'allenatore ex Roma per risollevare l'entusiasmo della piazza dopo l'eliminazione ai play-off della scorsa stagione.

Dopo la delusione dell'eliminazione al secondo turno di play-off di Lega Pro, il Foggia pensa a un grande ritorno per la panchina per ridare entusiasmo alla piazza. Il presidente Nicola Canonico avrebbe infatti fissato in agenda un incontro con Zdenek Zeman. Lo riporta Sky Sport. L'allenatore ex Roma, che ha guidato la squadra pugliese in tre occasioni diverse - la prima nel 1986-87, poi per cinque stagioni consecutive nel 1989-94 e infine nel 2010-11 -è fuori dal giro da un paio di stagioni (l'ultima esperienza col Pescara conclusa nel 2018), ma avrebbe aperto a una possibile trattativa con il club.