Il Chelsea vince la Champions: 1-0 al City di Guardiola col gol di Havertz

Festa per Tuchel, alla prima vittoria. Ma gioia anche per due ex romanisti: Rudiger (tra i migliori in campo) e Emerson Palmieri, rimasto in panchina

Il Chelsea è sul tetto d'Europa, nove anni dopo l'ultima volta: la squadra di Tuchel vince la finale di Champions battendo 1-0 il Manchester City a Oporto. Decide un gol (il primo in questa competizione, non poteva scegliere un momento migliore) di Kai Havertz poco prima della fine di un bellissimo primo tempo. Guardiola va k.o. nel momento più importante e accarezza solo il sogno di vincere un'altra volta la Champions dopo averlo fatto al Barcellona. Londra fa festa, Manchester piange. Ma a sorridere sono anche due ex romanisti: Rudiger gioca tutta la partita ed è tra i migliori in campo (e protagonista "sfortunato" del contrasto che toglie dai giochi De Bruyne) mentre Emerson Palmieri resta in panchina. Gioia anche per un altro italiano, Jorginho.