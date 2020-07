Il Benfica pensa a Cavani: l’ostacolo è l’ingaggio

Idea Cavani per il Benfica. Il club portoghese – riporta Record – ha in mente di creare una rosa competitiva e avrebbe messo nel mirino l’attaccante in uscita dal Paris Saint-Germain. L’ostacolo, neanche a dirlo, è rappresentato dall’ingaggio dell’uruguaiano. Nelle scorse settimane Edinson è stato accostato anche alla Roma per voce dell’intermediario Gaston Fernandez, che avrebbe avuto l’incarico di presentare al fratello di Cavani l’offerta formale per portarlo alla Roma in caso di arrivo di una nuova cordata sudamericana.