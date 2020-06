Il Benevento fa la storia: promozione in Serie A con 7 giornate d’anticipo

Era solo una formalità, ma il Benevento l’ha sbrigata questa sera. La squadra di Pippo Inzaghi centra una storica promozione in Serie A: i tre punti di stasera contro la Juve Stabia valgono la sicurezza aritmetica del primo posto nel campionato cadetto con ben sette giornate d’anticipo. Una cavalcata trionfale, quella dei giallorossi in questa Serie B. A firmare la vittoria e l’inizio della festa è il gol di Marco Sau nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica della Strega per il rosso a Caldirola. Il Benevento frantuma ogni record, conquistando una meritatissima promozione: dopo 31 partite sono 76 i punti, con 56 gol fatti e appena 15 subiti. E la seconda in classifica (Cittadella e Crotone) dista attualmente 24 punti. Dopo la retrocessione con l’ultimo posto nella stagione 2017/18, i giallorossi tornano quindi in Serie A, con il ds Pasquale Foggia che ha già fatto intendere di voler costruire una squadra importante.