Tutto facile per il Basaksehir, che nella SuperLig turca batte 5-0 il Çaykur Rizespor e ottiene la sua seconda vittoria in campionato. La squadra di Okan Buruk, che era reduce dalla sconfitta contro la Roma in Europa League e dal pareggio con il Besiktas, si porta subito in vantaggio con Aleksic e Gulbrandsen tra il 19′ e il 33′. Nel finale arriva la doppietta di Aleksic e i gol finali di Crivelli e Kahveci. I turchi salgono così a quota 8 punti.