IFAB: confermate le 5 sostituzioni anche nella prossima stagione

L'IFAB, International Football Association Board, ha confermato la regola delle 5 sostituzioni anche per la prossima stagione. Questo il comunicato apparto sul sito web ufficiale dell'associazione: "Seguendo una richiesta della FIFA nel maggio del 2020 per proteggere la salute dei giocatori durante la pandemia, l'IFAB aveva introdotto una modifica temporanea dando la possibilità di utilizzare fino a 5 sostituzioni. Questa modifica è stata estesa più volte. Nel meeting odierno, l'IFAB ha accettato le raccomandazioni dell'ABM e il supporto dell'intera comunità calcistica al fine di introdurre permanentemente questa opzione nei regolamenti per il 2022/2023. I tre slot per le sostituzioni più quello all'intervallo sono confermati. Inoltre, è stato deciso di incrementare il numero di giocatori in panchina da 12 a 15".