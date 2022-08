I tifosi lo insultano, Berardi reagisce: la Procura apre un procedimento

L'episodio che ha visto protagonista Domenico Berardi finisce in Procura. Come riporta l'Ansa, infatti, il Procuratore della Federcalcio Giuseppe Chiné ha aperto un procedimento nei confronti dell'attaccante del Sassuolo e della Nazionale. Ieri, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Modena, fuori dallo stadio il numero 10 neroverde ha reagito animatamente ad alcuni tifosi che lo insultavano. Il procuratore - si legge sull'agenzia - acquisito agli atti il video diffuso sul web, ha avviato il procedimento"per il comportamento violento tenuto ai danni di un tifoso nei pressi dello stadio Braglia dopo la partita Modena-Sassuolo".