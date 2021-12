L’Atalanta rinuncia alla maglia ‘natalizia’: userà la prima maglia ufficiale

Sulla casacca nerazzurra è stato stampato quello che doveva essere il profilo della città di Bergamo. Per sbaglio, però, è stata apposta un'immagine raffigurante Torino

L'Atalanta ha comunicato che, in seguito alla polemica creata dai tifosi, i giocatori scenderanno in campo con la prima maglia da gara ufficiale. "Rammaricata e dispiaciuta per quanto accaduto in questi ultimi giorni, al fine di evitare ogni ulteriore strumentalizzazione, vista l’importanza della partita, la Società ha deciso che oggi la squadra scenderà in campo indossando la prima maglia gara ufficiale", si legge in una nota ufficiale sul sito del club.In mattinata, i tifosi atalantini hanno appeso uno striscione nei pressi del Gewiss Stadium per esprimere la loro avversione nei confronti della maglia 'natalizia' che la Dea dovrebbe indossare contro la Roma. "La maglia è sbagliata! Per rispetto, non va indossata!" le parole del popolo bergamasco, infastidito da un errore di stampa. Sulla casacca nerazzurra, infatti, è stato stampato quello che doveva essere il profilo della città di Bergamo. Per sbaglio, però, è stata apposta un'immagine raffigurante Torino. I tifosi si sono subito accorti del misfatto comunicando alla società il loro dissenso, ribadito oggi con uno striscione.