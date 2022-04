Higuain lascia il calcio giocato, l’annuncio del padre

Dopo il termine del suo contratto con l'Inter Miami, l'ex Juve e Napoli non giocherà neanche in Argentina

A trentaquattro anni (35 a dicembre), Gonzalo Higuain ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, e quindi dare ufficialmente addio al mondo del calcio giocato. A fine stagione, l'attaccante argentino ex Napoli e Juventus, ancora il recordman di gol fatti in un solo anno in Serie A - in condivisione dal 2020 con Ciro Immobile -, non rinnoverà il contratto con l'Inter Miami, squadra di MLS e si occuperà di altro. Ad annunciarlo è stato il padre Jorge durante un'intervista a TNT Sports. "Mio figlio mi ha detto che a fine lascerà il calcio - la bomba lanciata da Higuain senior -. Non lo vedo di ritorno in Argentina".