Hellas Verona, ufficiale l’esonero di Zanetti dopo il 4-0 di Cagliari: la nota

Paolo Zanetti non è più l'allenatore dell'Hellas Verona. Fatale, per l'ormai ex tecnico degli scaligeri, la pesante sconfitta contro il Cagliari di sabato sera. Zanetti lascia la squadra all'ultimo posto in classifica con 14 punti dopo 23 turni, gli stessi del Pisa penultimo e a -4 dal diciassettesimo posto che vale la salvezza. La Roma affronterà i gialloblù nell'ultima giornata di campionato, a fine maggio. Di seguito il comunicato del Verona in merito: "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco".