Hellas Verona-Bologna 2-1: Caprari e Kalinic stendono Mihajlovic

O rossoblù erano passati in vantaggio grazie alla rete di Orsolini, ma i due ex romanisti hanno capovolto il punteggio

L'Hellas Verona vince 2-1 in casa contro il Bologna e vola a 33 punti in classifica, staccando ancor di più gli avversari di giornata. Per il Bologna battuta d'arresto morale e di punti, con i rossoblù che rimangono invece fermi a 27. Gli ospiti erano persino passati in vantaggio ad inizio partita grazie alla rete di Orsolini, che pareva aver spianato la strada agli uomini di Mihajlovic. La partita è stata vivace sin dalle prime battute, con le compagini che si sono affrontate a viso aperto. L'Hellas Verona ha trovato la rete del pareggio poco prima della fine del primo tempo con l'ex romanista Caprari. Nella ripresa un altro ex romanista, Kalinic, entrato al 74' al posto di Ilic, ha chiuso il punteggio al minuto 85.