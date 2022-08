Hasselbaink: “Mourinho è un allenatore brillante ma non è stato speciale per me”

Hasselbaink, ex calciatore dell'Atletico Madrid, ha rilasciato un'intervista al sito BBC. L'olandese ha parlato della sua avventura al Chelsea e del difficile rapporto con Mourinho. Queste le sue parole: "Ero assolutamente abbattuto perché Mourinho non mi ha mai parlato ed è difficile lavorare in questo modo. È un allenatore brillante, assolutamente magnifico quello che ha fatto nel calcio, ma non è mai stato quello speciale per me". Dopo l'arrivo di Drogba Mourinho lo ha messo sul mercato e successivamente è stato ceduto al Middlesbrough.