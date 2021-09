Harvey Elliott, infortunio shock col Liverpool. Abraham: “Guarisci presto”

Il giovane attaccante dei Reds ha subito un brutto fallo nella partita con il Leeds

Momenti di paura a Elland Road, lo stadio del Leeds, dove faceva visita il Liverpool di Salah e Klopp: al 60' bruttissimo infortunio per il giovane Harvey Elliott dopo l'entrata da dietro di Struijk (poi espulso dall’arbitro Dawson). La caviglia del giovane attaccante classe 2003 si è spezzata in seguito a un terribile movimento a contatto con la gamba dell'avversario e con il terreno. Il primo ad accorgersi delle sue condizioni è stato Salah, che ha invocato immediatamente l'intervento dello staff medico. Elliott è stato poi trasportato via in barella dopo le prime cure. Al coro di auguri di pronta guarigione si è unito anche il centravanti della Roma Tammy Abraham: "Guarisci presto fratellino", ha scritto in una storia Instagram.