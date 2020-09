Guida all’asta fantacalcio 2020-2021: i consigli per vincere il campionato

L’inizio del campionato è alle porte e di conseguenza anche uno dei momenti più attesi dagli sportivi appassionati di calcio: l’asta del fantacalcio.

Qui potrete trovare tutti i consigli, le probabili formazioni, le analisi tattiche, le possibili sorprese e i colpi low cost e i top player della prossima Serie A, divisi in fasce e per ruoli. Dai top Dzeko e Ronaldo fino alle scommesse dalle neopromosse per completare la rosa: all’interno della guida tutti i dettagli per non farsi trovare impreparati il giorno dell’asta con i propri amici-avversari.

La guida verrà aggiornata di giorno in giorno seguendo le novità del calciomercato.