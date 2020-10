Gravina: “Tutti devono applicare il protocollo. La riapertura degli stadi è secondaria”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, mette in ordine le priorità del calcio italiano: prima il rispetto del protocollo, poi la riapertura degli stadi: “Negli ultimi giorni, si sono susseguite una serie di dichiarazioni che alimentano confusione e inutili tensioni. Quello che chiediamo – continua Gravina in una nota stampa – è l’applicazione rigorosa del protocollo in essere da parte di tutti, perché rappresenta l’unico strumento attuabile in grado di garantirci il prosieguo delle competizioni sportive, così come sono iniziate. La Figc ha condiviso un percorso chiaro con i Ministri Speranza e Spadafora e solo grazie al rapporto di fiducia e collaborazione che si è instaurato potremo fronteggiare tutte le difficoltà connesse a questa terribile pandemia. Siamo consci che, con una tale recrudescenza dei contagi, in questo momento la riapertura degli stadi deve essere necessariamente messa in secondo piano”.