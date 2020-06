Gravina: “Tifosi allo stadio ultimo tassello del ritorno alla normalità”

“Oltre 15 milioni hanno seguito la Coppa Italia, ci auguriamo che mercoledì ci sia un seguito altrettanto importante. Ci stiamo avviando alla normalità, è un passaggio importante per il Paese. Non va dimenticata l’esperienza drammatica: ci serva per migliorare come persone e uomini di sport. Il Paese sta tornando a riconquistare i propri spazi di relazione: manca l’ultimo tassello. Se l’evoluzione della curva epidemiologica sarà positiva, i tifosi negli stadi saranno l’ultimo tassello”. Queste le parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, che ha parlato della ripresa del calcio giocato in Italia nel corso della trasmissione “Radio Anch’io lo sport”.

Sulla paura di uno stop definitivo al campionato: “Col ministro Spadafora abbiamo avuto un rapporto costante e collaborativo, gli devo dare atto che la sua prudenza ci ha consentito di ripartire al momento giusto. Gli devo riconoscere questo senso di responsabilità e questa forma di rispetto per gli italiani. Il presidente del Coni Malagò invece ha vissuto questi momenti in maniera distaccata, forse eccessivamente preoccupato dall’idea che la nostra potesse essere l’unica Federazione – fra i giochi a squadre – a ripartire. Questo non ha aiutato il percorso, penso però che avrà avuto le sue buone ragioni”.