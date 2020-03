Gravina: “Ripartire entro maggio ci consentirebbe di concludere il campionato”

Il presidente federale Gabriele Gravina è tornato a parlare della situazione del calcio italiano in un’intervista a Italpress, in cui ha provato anche ad anticipare quelle che saranno le tematiche dalla riunione di domani con la UEFA. Queste le parole del numero uno della FIGC: “La speranza è che il campionato possa riprendere e quindi concludersi, seppure in ritardo rispetto a quanto previsto. In alternativa, sono già allo studio diverse opzioni. Aspettiamo il nuovo Decreto e ci atterremo alle indicazioni. Nel frattempo parteciperemo alla riunione di domani con la Uefa per capire lo scenario internazionale. Comunque, ripartire entro maggio ci consentirebbe di concludere il campionato con un leggero sforamento. A livello economico rischiamo di dover rinunciare ad un numero ingente di società, soprattutto per quel che riguarda la Lega Nazionale Dilettanti. Stessa cosa, non in termini numerici ovviamente, rischia di avvenire in Serie C. Per impedire ciò stiamo lavorando senza sosta. Il Fondo Salva Calcio sarà uno strumento utile, con la partecipazione diretta della Figc e mi auguro anche di FIFA e UEFA, magari anche con l’1% derivante dalle scommesse che abbiamo chiesto al Governo“.