Gravina: “L’Italia sarà candidata a ospitare Euro2028”

Le parole del presidente della FIGC: "L’Italia ha bisogno di un grande evento anche per coronare questo percorso e in Italia un grande evento manca da tanti anni, troppi anni"

Gabriele Gravina , presidente della FIGC , ha parlato di una candidatura dell'Italia per Euro2028 a margine del Festival di Trento. Queste le sue parole:

Il rinnovo del ct Mancini fino al 2026 però è arrivato prima dell’Europeo… A me interessava testare e capire se ciò che avevamo tracciato e concordato stava dando i suoi frutti e così era. Non c’era un accordo su una ipotesi di vittoria, ma sul voler dare agli italiani una nuova storia, meravigliosa, legata soprattutto al riscoprire l’appartenenza e l’orgoglio. Questo è avvenuto, e mi sembrava doveroso chiudere questo accordo prima della fase finale dell’Europeo. E’ stata una scelta sul progetto, non sul risultato.