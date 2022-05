Gravina: “La Serie A deve investire sui giovani come la Premier”

Il presidente della Figc afferma che ci sono differenze anche nelle infrastrutture tra i due campionati

Che differenze ci sono tra Serie A e Premier League? A rispondere a quest'annosa questione è il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervistato da Tuttosport. "Manca la visione di sistema che hanno in Premier e, anche, in Bundesliga. Per limitarci al campionato inglese, per esempio, basti ricordare che elargisce molti soldi di mutualità alle leghe minori, ma lo fa affinché lavorino per lei attraverso la formazione dei giovani", ha iniziato il numero uno della Federcalcio.