Gravina: “Calendario intasato, non ci sarà uno stop per gli spareggi mondiali”

Le parole del presidente della FIGC: “Mi auguro che fino a quella data si possano trovare soluzioni alternative”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto nel corso del programma Dribbling, sui Rai Radio 2, e ha ha parlato di un possibile stop del campionato in vista dei playoff per il Mondiale di marzo: “È una nostra esigenza, la mia risposta per lo stop del campionato è sì, ma questo sì deve essere calato nella realtà, ben consci che un calendario così intasato impedisce altre valutazioni, ci sono anche partite da recuperare. Mi auguro che fino a quella data si possano trovare soluzioni alternative e che si possa mettere la nazionale nelle condizioni di poter testare la squadra per qualche giorno in più”.