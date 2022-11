Governo in aiuto del calcio: si va verso la rateizzazione del debito col fisco

Il 15 dicembre scadono i termini per il versamento dei 480 milioni di euro che diverse squadre italiane di Serie A, B e C devono al fisco italiano ma, vista la situazione dell'economia e considerando che molti club non avrebbero le risorse necessarie per adempiere ai propri compiti, il governo italiano è pronto a tendere la mano al movimento calcio. Stando a La Repubblica, è in arrivo un emendamento al Decreto Aiuti Ter per evitare il collasso del sistema, di fatto questo differimento avrà l'effetto di rateizzare il debito in cinque anni.