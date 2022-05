Gol Acerbi allo Spezia, pubblicati audio del Var. Rocchi: “Errore inaccettabile”

Trentalange, presidente dell'Aia: "Sbagli che non ci fanno dormire la notte"

Gianluca Rocchi, designatore ufficiale dei fischietti di Serie A e B, dopo aver trasmesso il video in cui è evidente anche quanto viene detto al Var - "C***o, perché ha ripreso, Luca ferma, ferma, ferma", le parole in sala Var per Luca Pairetto che aveva mal interpretato un 'okay' -, ha analizzato così la situazione: "Penso sia abbastanza chiaro quel che è successo, si fa fatica a spiegarla se non con un errore comunicativo. Abbiamo fermato a malincuore tutti e sei, non è accettabile né che l'arbitro riprenda il gioco, né che il VAR non dica niente, né che gli assistenti non dicano niente. Qui il check di fatto non è stato fatto. Io ho cercato di capire cosa possa aver portato Luca Pairetto, che tra l'altro al VAR è bravissimo e conosce la tecnologia, a questa decisione. Probabilmente dà per scontato troppe cose e l'unica preoccupazione che ha in quel momento è il recupero. Ha spostato involontariamente e inconsciamente l'attenzione su una cosa che non c'entrava niente, dando per scontato che la decisione fosse buona".