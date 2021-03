Giudice Sportivo, Lazio-Torino: nessuna sanzione ai granata, la partita dovrà giocarsi

Nessuna penalizzazione o sanzione: Lazio-Torino si dovrà giocare. La squadra granata, il 2 marzo scorso, non si era presentare all’Olimpico per sfida i biancocelesti a causa dello stop dell’Asl per i tanti casi Covid all’interno della rosa di Nicola. In tanti si aspettavano lo stesso iter di Juventus-Napoli, ovvero 0-3 a tavolino con un punto di penalizzazione e successivo ricorso, invece il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha riconosciuto la “causa di forza maggiore“ non attribuendo sanzioni al Torino. La questione è stata rimessa alla Lega Serie A, che dovrà quindi fissare una data per il recupero del match: lo ha reso noto una nota ufficiale del Giudice Sportivo.