Gestaccio ai laziali: Kolarov prende 10mila euro di multa

Il terzino serbo è stato punito in seguito a un episodio nel finale di gara

Dopo il rovente finale di Lazio-Inter, sono arrivate le sanzioni del Giudice Sportivo. Tra queste ce n'è una anche per Alexander Kolarov, che dovrà pagare un'ammenda di 10.000 euro in seguito ad un gestaccio rifilato ai tifosi laziali nel finale di gara. Dal suo rientro in Italia dopo l'esperienza settennale al Manchester City, Kolarov ha segnato una sola volta contro i biancocelesti, con la maglia della Roma. Negli occhi dei tifosi romanisti, rimane presente ancora oggi l'esultanza del terzino serbo sotto la tribuna Tevere: sguardo fisso e braccia larghe. La Roma vinse 2 a 1.