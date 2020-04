Dalla Germania: la Uefa rimanda Champions ed Europa League a fine estate

La UEFA rinvierà le sue competizioni europee (Champions ed Europa League) fino alla fine dell’estate. Secondo quanto riferito dalla ZDF, le 55 associazioni associate hanno concordato, in una videoconferenza di mercoledì, che la ripresa dei giochi sarà possibile solo a luglio e si estenderà fino ad agosto. Il comitato esecutivo dell’organo con sede a Nyon deve ancora approvare i piani e sta valutando di annullare tutte le partite delle nazionali previste a giugno, per posticiparle in autunno.