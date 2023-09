Germania, esonerato il ct Flick: Voeller in panchina contro la Francia

Martedì 12 settembre alle 20.45 la Germania è impegnata in un'amichevole di lusso contro la Francia. Non avendo il tempo per scegliere subito il nuovo Ct dopo l'esonero di Flick, la federazione tedesca ha deciso di mandare in panchina una sorta di tripla guida tecnica. Verrà infatti gestita da Rudi Voeller (attuale direttore tecnico della compagine tedesca e già Ct tra il 2000 e il 2004), Hannes Wolf (Ct dell'Under 20 e con un ruolo dirigenziale nella Nazionale maggiore) e Sandro Wagner (vice dell'Under 20).