Gent, David: “Possiamo battere la Roma. Ora finiamo il nostro lavoro” – VIDEO

Il ritorno dei sedicesimi di Europa League è alle porte e in casa Gent si respira già il clima della sfida. I belgi partono in svantaggio, avendo subito all’Olimpico il primo gol di Carles Perez in maglia giallorossa, ma giovedì avranno dalla loro parte la Ghelamco Arena e i loro tifosi per cercare di ribaltare il risultato. A parlare, sul profilo Twitter della squadra, è stato Johnathan David, caricando i suoi compagni di squadra: “Abbiamo giocato a Roma e abbiamo dimostrato di essere in grado di gestirli. Ora giochiamo in casa e dobbiamo finire il nostro lavoro. Insieme. Siamo pronti!”