Genoa, ufficiale il ritorno di Mattia Destro dal Bologna

Mattia Destro riparte dal Genoa. L’attaccante ex Roma è ufficialmente un giocatore del club ligure dieci anni dopo la prima volta. Dopo quattro stagioni e mezzo al Bologna (29 gol in 112 presenze) il centravanti prova a rilanciarsi in quella che è la squadra attualmente ultima in classifica e che ha cambiato anche allenatore: a Thiago Motta è subentrato Davide Nicola. La Roma avrebbe così rinunciato al bonus di 2,5 milioni previsto nel contratto al momento della cessione a titolo definitivo: questo era legato all’addio prima della scadenza dell’accordo col Bologna (che sarebbe terminato a giugno).