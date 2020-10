Ufficiale, Genoa-Torino rinviata

Il Consiglio Federale, riunitosi oggi, ha deciso le sorti del match tra Genoa e Torino, inizialmente in programma sabato alle ore 18. Il match tra la formazione di Maran e quella di Giampaolo è stata rinviata a causa del focolaio rossoblù riscontrato dopo la sfida dei genoani contro il Napoli di Gattuso. Quindici in totale i positivi al Covid-19 nel Gruppo Squadra, 11 giocatori e 4 membri dello staff tecnico. Tra i contagiati ci sono anche gli ex Roma Davide Zappacosta e Luca Pellegrini. Cambierà anche il protocollo da seguire nelle situazioni di emergenza: da oggi, infatti, se un club avrà a disposizione 12 giocatori più 1 portiere da mandare in campo lo dovrà fare, pena la sconfitta per 3-0 a tavolino.