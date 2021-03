Genoa in campo in vista della Roma: solo differenziato per Rovella

Stamattina, nel centro sportivo di Pegli, è andato in scena il primo allenamento del in vista del match con la Roma. Come riportato dai canali ufficiali del club rossoblù, in campo agli ordini di Ballardini sono scesi solo i giocatori non impiegati ieri nel derby con la Sampdoria: il programma ha previsto lavoro in palestra, esercitazioni tattiche e partitelle. Solo recupero in palestra invece per il resto del gruppo. Torna ad allenarsi anche Nicolò Rovella, che aveva saltato la stracittadina per una distorsione alla caviglia: per lui allenamento personalizzato sul campo, resta in forte dubbio la sua presenza nella sfida con i giallorossi.