Genoa: il nuovo direttore sportivo sarà Walter Sabatini

La rivoluzione attuata dalla nuova società rossoblù continua con il nuovo direttore sportivo

Il Genoa ha scelto il nuovo direttoresportivo: è WalterSabatini. Il presidente Alberto Zangrillo, approdato da poco nel club, ha attuato una rivoluzione a partire dall'allenatore Andriy Shevchenko. L'accordo verrà ufficializzato, come riporta Sky Sport, nelle prossime ore. I rossoblù lo hanno preferito nonostante i contatti con Ramon Planes (ex segretario tecnico del Barcellona) e l'attuale ds del Napoli Cristiano Giuntoli. L'ex di Roma, Palermo e Bologna ha manifestato subito la disponibilità nei confronti del Genoa, che lo ha ritenuto l'uomogiusto per far partire il nuovo ciclo del club, rilevato dalla società americana 777 Partners.