Genoa, confermata la positività dei 14 tesserati. La Lega deciderà sul rinvio della gara col Torino

Il Genoa ha comunicato che i test effettuati ieri dalla Asl 3 ai 14 tesserati risultati positivi nel fine settimana hanno confermato la positività. Stamattina il resto del gruppo squadra è arrivato autonomamente in auto nel centro sportivo rossoblù, dove hanno eseguito i tamponi per poi tornare a casa. Dipendenti e dirigenti che sono stati sottoposti a tampone ieri sono stati trovati tutti negativi. Nelle prossime ore la decisione della Lega calcio sul rinvio del match in programma sabato tra il Genoa e il Torino.

Stamattina la sottosegretaria alla Salute Zampa aveva inizialmente parlato di sospensione del campionato, salvo poi fare marcia indietro: “Ho detto che, in base al Protocollo sottoscritto dalla Figc, i giocatori positivi al Covid-19 non possono giocare fino a quando non risulteranno negativi al tampone. Questo non significa che la Serie A vada sospesa. Saranno poi la Figc e le società calcistiche a decidere sui destini del massimo campionato: se facendo recuperare partite alle squadre che non potranno giocare o mettendo in campo eventuali riserve”.