Genoa, anche Schone positivo al Covid-19

Dopo Mattia Perin, anche Lasse Schone è risultato positivo al Covid-19. Come riporta l’Ansa, dal secondo giro di tamponi (che ieri erano tutti negativi) effettuati sui giocatori del Genoa in seguito alla notizia della positività del portiere, il centrocampida danese è risultato ‘debolmente positivo’. L’ex Ajax, per sicurezza, è ora in isolamento e non è partito quindi per la trasferta di Napoli insieme ai compagni. Il match del ‘San Paolo’ è in programma oggi alle 18 dopo il rinvio di tre ore da parte della Lega Serie A.